Betjent skyder demonstrant i brystet under uro i Hongkong

En politibetjent har skudt en demonstrant i brystet i Hongkong. Det er sket natten til mandag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Et voldsomt sammenstød mellem demonstranter og politi er blevet transmitteret direkte på Facebook. Optagelsen er desuden blevet vist på tv-stationen Cable TV.

Her ses en betjent trække sit våben i distriktet Sai Wan Ho. Efterfølgende forsøgte betjenten at tilbageholde en maskeret mand i et lyskryds, der var blokeret af demonstranter.

En anden maskeret mand henvendte sig derefter til betjenten.

Ud fra videooptagelsen ser det ud til, at betjenten i samme øjeblik skød denne anden mand i brystet, hvorefter han faldt til jorden med det samme.

De efterfølgende sekunder affyrede betjenten yderligere to skud under urolighederne.

Endnu en maskeret mand ser derefter ud til at falde til jorden, men optagelserne er for utydelige til, at det kan ses, hvor på kroppen han er blevet ramt.

Politiet har efter episoden tilbageholdt de to mænd på jorden. Den ene mand lå i en blodpøl, og hans krop var slap, viser optagelserne. Den anden mand var derimod ved bevidsthed.

De to såredes tilstand er fortsat ukendt. Der har både været meldinger om, at den mand, der blev skudt i brystet, er i stabil tilstand - men også at han er i kritisk tilstand. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet i Hongkong har afvist at kommentere hændelsen.

Hongkong har de seneste fem måneder været præget af voldsomme protester mod regeringen og politiet, som beskyldes for at bruge overdreven magt.

I sidste uge omkom en universitetsstuderende, som styrtede ned i et parkeringshus under uroligheder forrige weekend.

Det var det første dødsfald som følge af urolighederne i den delvist selvstyrede storby.

De nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet er uklare. Men det var ventet, at hændelsen ville forværre den i forvejen voldsomme krise i Hongkong.

Efter dødsfaldet er urolighederne fortsat med stor styrke.

