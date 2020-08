Betjent skyder sort mand syv gange i ryggen

Politiet har indført et udgangsforbud i Kenosha, Wisconsin, efter demonstranter gik på gaden i kølvandet på, at en sort mand blev skudt flere gange i ryggen af politiet

En sort mand blev søndag skudt syv gange i ryggen af en hvid betjent i den amerikanske stat Wisconsin.

Det skriver nyhedsbureauet AP. Bureauet beskriver ligeledes en video, der viser hændelsen, som florerer på sociale medier.

På videoen ser man, hvordan manden er på vej ind i en bil. Flere betjente omkring manden har trukket pistolerne, og da manden læner sig ind i sin bil, bliver han skudt talrige gange i ryggen.

Præcist, hvorfor betjenten affyrer sit våben, vides ikke.

Manden, der er blevet identificeret som Jacob Blake, behandles nu på et hospital i Milwaukee. Hans tilstand betegnes som kritisk.

Stor demonstration

I kølvandet på det voldsomme skyderi gik flere mennesker på gaderne i Kenosha, hvor hændelsen fandt sted.

Her lød slagråbene 'Ingen retfærdighed, ingen fred.'

Protesterne bevægede sig mod politiets bygninger i Kenosha. Bygninger, der blev skærmet af tungt bevæbnet politi.

Det udløste et udgangsforbud i byen varende frem til mandag klokken 07.00 GMT-5.

AP beretter, at mindst en politibil har fået smadret ruderne, mens flere lokale reportere skriver på Twitter, at politiet har affyret tåregas.

Ikke den første

Guvernør i Wisconsin Tony Evers er forfærdet over hændelsesforløbet.

På Twitter skriver han:

'Selv om vi ikke har detaljerne endnu, så ved vi med sikkerhed, at han ikke er den første sorte mand eller person, der har blevet skudt eller såret eller nådesløst dræbt i hænderne på individer fra myndighederne i vores stat eller land.'

I samme ombæring kalder han på retfærdighed for andre, der har været udsat for lignende.

'Vi står sammen med alle dem, der forlanger retfærdighed, frihed og ansvarlighed for sortes liv i vores land,' skriver han og henviser til, at George Floyd, of Breonna Taylor, Tony Robinson, Dontre Hamilton, Ernest Lacy og Sylville Smith alle er blevet dræbt i politiets varetægt.