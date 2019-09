Betjent tæsket på kendt natklub: Voldsomme kvæstelser

En blodig episode indfandt sig på en kendt natklub i København tidligere på året, da en betjent fik tæsk.

Betjenten, som var gæst på natklubben, vidnede tirsdag i Københavns Byret. Her sidder en tidligere ansat i natklubben tiltalt for vold, men nægter sig skyldig.

Den forurettede betjent fortalte under tirsdagens afhøring, at han havde svært ved at huske, hvad der egentlig var foregået.

Han havde være beruset den aften og kan derfor svagt fremkalde detaljer om, hvem det var, der slog ham.

Men noget stod klart i hans erindring, da der under retsmødet blev læst op fra en politirapport. Ifølge politirapporten skulle betjenten højt have sagt, at det var dørmændene, som tæskede ham, da en ambulance hentede ham den pågældende aften.

- Ja, det kan jeg godt huske, at jeg har sagt, fortalte betjenten i retssalen.

- Men igen, jeg kan ærlig talt ikke huske så meget fra den aften. Men jeg kan godt huske, at jeg vågnede i ambulancen, fortalte offeret.

Han mindes dog, at der var tre sortklædte mænd i den baggård, hvor tæskene skulle være blevet uddelt. Under tirsdagens retsmødet kunne han ikke huske, hvem de var.

De to betjente, som havde været på patrulje den nat og tog imod offeret, vidnede også i byretten. De bekræftede offerets forklaring fra ambulancen.

Andre vidner, der var tilstede på natklubben, har fortalt, at de så dørmænd komme ud med offeret fra en baggård iført håndjern.

En retsmediciner forklarede ligeledes i retten, at offeret havde været i livsfare som følge af overfaldet.

Livreddende førstehjælp

I baggården blev den forurettede politibetjenten udsat for hårde slag i ansigtet og spark i hovedet samt kroppen, mens han lå på jorden. Der blev taget kvælertag på ham, og han mistede bevidstheden.

Da politiet kom frem, mistede han igen bevidstheden og blev konfus, hvor han efterfølgende kastede blod op. Politiet måtte yde livreddende førstehjælp, før offeret kom til sig selv. Han havde indre kvæstelser på strubehovedet og havde brækket næse. Han var sygemeldt 14 dage efterfølgende.

Tiltalte har tidligere forklaret i retten, at gæsten blev aggressiv over for ham, efter han havde bedt ham om at forlade natklubben.

Han kan ikke huske, hvordan gæsten endte forslået udenfor i en baggård. Han har fortalt, at der var dørmænd og andre gæster, der fulgte med ud i baggården, hvor der opstod tumult.

Under et tidligere retsmøde har den anklagede, der er beskyttet af navneforbud, fortalt, at han havde indtryk af, at nogle dørmænd har rottet sig sammen om at skylde skylden på ham.

To dørmænd har været sigtet i sagen, men der er ikke rejst tiltale mod dem.

'Du skal ikke tale sådan til mig'

En anden dørmand fra natklubben vidnede også. Dørmanden havde været på vagt samme aften, og anklager Søren Harbo spurgte til hans oplevelse af episoden. Ifølge ham havde den tiltalte sagt noget, efter politiet overtog situationen:

- Det kan godt være, at jeg er en lille en, men jeg kan meget, fortalte dørmanden om den tiltaltes formodede citat.

Da han var færdig med at forklare om selve episoden, indskød han pludseligt:

- I havde anholdt de forkerte. Ingen af dørmændene havde mærker på hænderne, sagde han med henvisning til, at kollegerne fra den pågældende aften ifølge ham ikke havde tydelige tegn fra håndgemæng.

I sammen ombæring fortalte han, at tiltalte valgte at tage sine fingerringe af, da politiet kom frem.

Tiltaltes forsvarsadvokat Nima Nabipour ville i den forbindelse gerne høre, om dørmændene går med med handsker, når de er på arbejde.

- Nej, jeg gør ikke, sagde dørmanden

- Men har du set andre gøre det, spurgte Nima Nabipour.

Til det spørgsmål kunne dørmanden ikke svare klart, og det eskalerede hurtigt til en ophedet diskussion mellem forsvarsadvokaten og dørmanden.

- Du skal ikke tale sådan til mig, sagde dørmanden vredt til Nima Nabipour.

Torsdag skal de to dørmænd afgive vidneforklaring. Samme dag ventes der dom i sagen.