Betjent tiltalt: Truede far fra sin søns klasse

En angiveligt ophidset samtale mellem en politibetjent og en skoleleder skal snart endevendes i et retslokale i Svendborg.

Betjenten er blevet tiltalt for at have truet en person på livet og for at have misbrugt sin stilling som polititjenestemand. Det fremgår af det anklageskrift, som Statsadvokaten i Viborg har udfærdiget.

Politimandens søn går på skolen og var udsat for mobning. Derfor var der sidste efterår en samtale mellem ham og skolelederen.

Og det var i den forbindelse, at politimanden - ifølge anklagemyndighedens påstand - skal have sagt følgende om faren til et andet barn i klassen:

"Jeg fik sådan nogle vilde tanker, at jeg kunne møde op hos ham og skyde ham med mit tjenestevåben".

Desuden skal politimanden havde oplyst om sig selv, at han var "helt vildt aggressiv" efter at have trænet hårdere end normalt.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Han er ikke kommet med trusler mod den anden far, oplyser hans forsvarer, advokat Torben Koch.

- Min klient bestrider, at han har truet nogen. Jeg er dybt forundret over, at sagen er blevet rejst, siger advokaten.

Sagen ventes at blive behandlet onsdag. Afgørelsen træffes af en dommer og to domsmænd.