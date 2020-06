Betjent trak kvinde efter motorcykel

Tre kenyanske betjente er blevet anholdt, da en af dem angiveligt bandt en kvinde fast til sin motorcykel og kørte med kvinden slæbende efter, skriver BBC.

Den 21-årige kvinde, som det gik ud over, havde ifølge betjentene deltaget i et røveri.

På billedet, der har spredt sig som en steppebrand på de sociale medier, kan en anden person ses med en pisk. Det skulle også være en bejtent.

Pisken blev brugt til at piske kvinden, mens hun var spændt fast til den kørende motorcykel.

Tilskuerne til hændelsen i byen Olenguruone, der ligger i den vestlige del af amtet Nakuru, skulle angiveligt have stoppet mishandlingen af kvinden.

Kvinden er nu indlagt på hospitalet og bliver behandlet for sine skader, der inkluderer et brækket ben.

Bad for sit liv

- Jeg ved ikke, hvordan jeg overlevede det, siger Mercy Cherono, der er offeret i den voldsomme sag, til Kenya Standard, efter hun sammen med avisen så den halvandet minut lange video af forulempelserne mod hende.

Offerets bukser og undertøj blev trukket ned om knæene på hende i takt med, at motorcyklen kørte rundt med kvinden.

- Jeg bad for mit liv, men betjenten kunne ikke høre det.

- Og alt imens vidste jeg ikke, hvilken forbrydelse jeg blev straffet for, fortæller Mercy Cherono.

Uskyldig indtil det modsatte er bevist

Onsdag fortalte guvernøren af Nakuru, at sådan opførsel ikke vil blive tolereret.

- Sådanne primitive handlinger bliver ved med at male et sort billede af vores politistyrke. Politiet burde være et helle for alle anklagede, indtil de er kendt skyldige ved lov, siger Lee Kinyanjui, Guvernør i Nakuru, til Daily Nation.

- Man er uskyldig indtil andet er bevist, og sådan bør det altid være. For Mercy (offeret red.), virker det til, at hun blev kendt skyldig allerede inden sin retssag. Det bør aldrig ske, siger Lee Kinyanjui.

De tre betjente, der nu er anholdt, hjælper ifølge anklagemyndigheden med at opklare forbrydelsen.

I Kenya har der den seneste tid været flere meldinger om alvorlig politivold.

Politiet skulle have taget livet af helt op til 15 personer i sidste uge, da de forsøgte at opretholde et udgangsforbud grundet coronavirus ved at skyde op i luften.