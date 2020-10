Betjente får ros efter voldsomt dobbeltdrab

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

Betjentene handlede umiddelbart efter bogen, da de udelukkende forsøgte at tale en 24-årig mand til ro, kort før han dræbte en tilfældig forbipasserende ældre mand med en kniv.

Sådan vurderer Michael Molin, krise-traume-terapeut med mere end 18 års erfaring som politibetjent, efter at have set videooptagelser af forløbet, der endte med, at betjentene skød og dræbte den 24-årige mand.

- Jeg vil gerne rose betjentenes arbejde. De prøver at gøre en række ting, så de undgår at skyde ham, men så eskalerer det desværre, siger MIchael Molin.

Flere øjenvidner fortæller til Ekstra Bladet, at politiet kunne have undgået drabet på den 72-årige mand, som døde efter et knivstik i halsen lørdag eftermiddag i Nykøbing Falster.

Den vurdering deler Michael Molin umiddelbart ikke. Han mener ikke, at betjentene skulle skyde tidligere, selvom det endte tragisk for alle parter.

- Det er svært at forudse, hvad der sker, og betjentene kan kun reagere på, at de kan tale med ham, forklarer han.

- Han vifter rundt med to store knive på gaden. Hvorfor skyder de ikke før? I benene, for eksempel.

- Det er svært at svare på, men skal man skyde, så skal man have prøvet en masse ting inden. Tale ned, forsøge at få ham til at overgive sig, og han skal være konkret farlig mod sig selv eller andre, siger Michael Molin.

- Man skal også være sikker på, at man ikke rammer andre, forklarer han.

Stormer mod politiet

På videoen kan man se, hvordan den bevæbnede mand med et brøl styrter frem mod politibetjenten, der må træde flere skridt tilbage og nær bliver fanget op af en husmur, før betjenten igen formår at komme på afstand.

Herefter bliver pistolerne trukket.

Samtidig kommer flere betjente til området. De har svært ved at få manden til at falde til ro, og han vender om og bevæger sig i en ny retning.

Gentagne gange råber betjentene 'læg dig ned!'. Råbet bliver ignoreret, mens manden diffust bevæger sig væk.

Pludselig vender den bevæbnede mand sig om, og med voldsom kraft kaster han den ene af sine to knive igennem luften. Kniven flyver forbi betjentene.

Fortsat bevæbnet - nu kun med en enkelt kniv - bevæger manden sig videre, og det er her, at han kort efter dræber den 72-årige mand.

Strømpistol

Michael Molin mener, at betjentene måske kunne have haft gavn af en strømpistol, som skyder elektroder, der med strøm pacificerer truende personer. Strømpistolen er ikke en del af danske betjentes udstyr.

- At politiet får strømpistoler, betyder ikke, at politiet kan undgå at skyde med pistolen, men måske kunne det været nok til at standset gerningsmanden tidligere som i denne situation, hvilket er svært at være dommer for, da jeg ikke stod i situationen, siger Michael Molin.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ikke ønsker at kommentere episoden.

De henviser til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som ikke ønsker at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.