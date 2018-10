Betjente finder fire kilo hash efter vild bil-jagt

Efterlyser to personer, som var ved at blive kørt over i et fodgængerfelt

Betjente måtte træde hårdt på gas-pedalen, da de ved 22-tiden mandag aften satte efter et køretøj i Storegade i Esbjerg.

- Betjentene fik øje på bilen og ville gerne tale med føreren. Men han havde åbenbart ikke lyst til at tale med politiet. For han flygtede omgående fra stedet, oplyser vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Bilisten forsøgte at køre fra betjentene og en hæsblæsende jagt blev indledt.

Vil gerne tale med dem

- Ved krydset mellem Storegade og Stengårdsvej var manden ved at køre to personer ned i et fodgængerfelt, da han kørte op over cykelstien. Vi vil gerne i kontakt med de to personer, som måtte træde tilbage for at undgå at blive påkørt, oplyser henrik Sønderskov.

Kort efter lykkedes det betjentene at få bilen bragt til standsning, men manden flygtede til fods.

- De to hurtige kolleger fik manden løbet op og han blev anholdt. Efterfølgende fandt betjentene omkring fire kilo hash i en pose i køretøjet, oplyser vagtchefen.

Den 24-årige mand blev anholdt på stedet. Han mistænkes for at være en del af den igangværende bandekonflikt i Esbjerg.

Manden var tidligt tirsdag morgen fortsat i politiets varetægt. Han sigtes blandt andet for narko-besiddelse og for at have forvoldt fare for andres liv og helbred.