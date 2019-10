Betjente i bizart optrin: - Kommer til at se slemt ud

En af dem var øjensynligt klar over, at deres indgreb ikke så helt godt ud

To amerikanske betjente har fået politichefen til at reagere, efter at de trak en mand i håndjern gennem byen, mens de selv sad på hesteryg og holdt fast i ham med et reb.

- Det kommer til at se rigtig slemt ud, konstaterede en af betjentene, inden de drog af sted med manden, der blev anholdt for ulovlig indtrængen.

Videoen er blevet optaget af politiets egne 'body-cams', der sidder på betjentenes uniform.

Politiet selv understreger, at de mener, at der er tale om en 'line' og ikke et 'reb'.

'Undskyld'

Optrinnet fandt sted 3. august i den texanske by Galveston, og det lokale politi har ifølge CNN undskyld for behandlingen af den anholdte mand.

Sidenhen har en uafhængig myndighed udarbejdet en rapport af politiet i Galvestons politiker, træning og praksis.

Denne skal den lokale politichef nu gennemgå, hvorefter han vil afgøre, hvorvidt der skal foretages ændringer.

Hjemløs

Ved hændelsen diskuterede betjente ifølge CNN, hvorvidt de skulle hente deres bil for at køre manden videre til stationen.

Men i stedet blev det på gammeldags manér, og han blev eskorteret gående, mens de to betjente sad på hver sin hest.

Manden har været hjemløs de seneste syv år, hvorfor han opholdt sig et ulovligt sted, og lider ifølge sin advokat af en psykisk sygdom.

