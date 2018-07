Betjente i shitstorm efter voldsom tilbageholdelse af syvårig

En intern undersøgelse af de to betjentes ageren er nu sat i gang

To betjente fra den amerikanske stat Georgia er havnet i en noget uheldig situation, efter en video, hvor de tilbageholder en syvårig dreng med fysisk magt, er blevet delt på Facebook. Det skriver Daily Mail.

Optagelsen viser hvordan de to betjente har lagt drengen ned med hans arme på ryggen, og er ved at finde håndjern frem.

Drengen bliver sluppet fri efter at have undskyldt overfor betjentene, som efterfølgende bliver konfronteret med deres handlinger af flere rasende kvinder, der angiveligt er i familie med drengen.

En af dem er Ariel Collins, den syvåriges kusine, der filmede hændelsen og efterfølgende delte den i et harmdirrende Facebook-opslag.

Betjentene skulle ifølge Collins også have smækket drengen op af en bil forinden, hvilket hun dog ikke fik filmet.

Betjent sigtet: Her gennemtæver han fumlegænger

Optagelsen har fået tusindvis af delinger og vrede kommentarer, og derfor har politiet i Athens-Clarke County, hvor hændelsen fandt sted, nu sat en intern undersøgelse i gang.

'Vi er blevet gjort opmærksom på en video, der florerer på sociale medier, hvor to af vores betjente er involverede'.

'Vi er i gang med at gennemgå alle fakta omkring hændelsen, og vi kommer med en offentlig udtalelse om sagen i morgen (tirsdag, red,)'.

'Vi beder jer huske på, at vi har lavet et løfte om gennemsigtighed til det her lokalsamfund, og ved flere lejligheder har holdt det løfte', lyder det fra Athens-Clarke County i en pressemeddelelse.

Ifølge Ariel Collins havde den syvårige dreng intet gjort galt. Situationen eskalerede dog, da han forsøgte at tale med sin far, der på tidspunktet befandt sig på bagsædet af en politibil.