Betjente: Indsatte fupper sig til psykiatriske afdelinger

Det er betydeligt lettere at slippe væk fra en retspsykiatrisk afdeling end fra et fængsel eller arresthus, fremgår det af en opgørelse, som Danske Regioner har lavet for Jyllands-Posten.

Og ofte forsøger indsatte i fængsler eller arresthuse at snyde sig til at blive overført til eksempelvis en psykiatrisk afdeling.

Det fortæller Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet, som er en fagforening for fængselsbetjente.

- Det har jeg oplevet masser af gange. Jeg kan slet ikke tælle det antal gange, jeg har været udsat for nogle, der har prøvet at fake sig på sygehuse eller en psykiatrisk afdeling.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det kun er, fordi de har en oplevelse af, at det er lettere at flygte. Der kan være mange årsager til, at man ønsker at komme på en psykiatrisk afdeling i stedet for at være i et fængsel, siger Bo Yde Sørensen.

De indsatte, der forsøger at snyde sig på en anden afdeling, er ikke altid lige opfindsomme. Men det kan være svært at gennemskue, om de reelt er syge eller ej.

- Det bliver svært, når folk enten er psykisk syge eller spiller psykisk syge. Så kan det være svært at skelne forskellen.

- Eksempelvis har jeg oplevet en indsat, der gennem flere måneder havde urin og afføring ud over sin celle. Det var svært at finde ud af, om han prøvede at opnå et eller andet, eller om der var noget galt, siger Bo Yde Sørensen.

I løbet af et år - fra 1. juli 2018 til 1. juli 2019 - blev der registreret 11 såkaldte rømninger fra retspsykiatriske afdelinger.

I samme periode blev der registeret ni tilfælde, hvor indsatte i danske fængsler og arresthuse uretmæssigt slap fri.

Fængslerne og arresthusene huser over seks gange så mange dømte og varetægtsfængslede som retspsykiatrien.

Sikkerheden i retspsykiatrien har været i fokus, efter at det tirsdag lykkedes gerningsmænd at befri den 24-årige Hemin Dilshad Saleh fra en retspsykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Han har en ledende rolle i bandegrupperingen NNV fra Nørrebro i København og var varetægtsfængslet i en sag om et groft overfald.

Ifølge Bo Yde Sørensen har der været tilfælde af lignende fangeflugter fra mindre arresthuse.

Derfor bliver 'farlige bandeforbrydere' placeret større steder med stor sikkerhed, hvor sådanne hændelser ifølge Bo Yde Sørensen ikke ville kunne ske.