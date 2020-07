Betjente jagtede tyve med 180 km/t

Der var fart over feltet, da flere politipatruljer i nat jagtede to tyveknægte i den vestlige del af Odense. Hastigheden nåede en overgang helt op på 180 km/t., indtil føreren af den flygtende bil ramte et helleanlæg.

- Bilen blev så beskadiget ved sammenstødet, at den ikke kunne køre længere. Herefter overgav de to mænd sig på stedet, fortæller Kenneth Taanquist, som er vagtchef hos Fyns Politi, til Ekstra Bladet.

Nummerplader passede ikke

Episoden tog sin begyndelse, da en politipatrulje fattede mistanke til en bil i Odenses sydvestlige kvarter. De undersøgte ejerforholdet, og her kunne man se, at nummerpladerne ikke passede til bilen.

- Betjentene forsøgte at stoppe bilen. Men føreren valgte at stikke af. Vi satte flere patruljer ind for at fange mændene. Hastigheden var som sagt oppe på de 180 km/t. Der var umiddelbart ikke fare for andre trafikanter, da det foregik ved tretiden i nat. Mændene nægtede at standse. Først efter sammenstødet med helleanlægget, gav mændene op, fortæller vagtchefen.

Tyvekoster i bilen

Inde i bilen blev der fundet forskellige tyvekoster og værktøj, som kan bruges ved indbrud. Føreren mistænkes også for at være påvirket af narko. Kørekort havde manden ikke. Det er han i forvejen frakendt.