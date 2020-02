Betjente måtte affyre varselsskud: 22-årig anholdt

Politiet måtte benytte sig af varselsskud og peberspray, da en patrulje mandag rykkede ud til en anmeldelse om uro på en adresse i Havndal.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Ved ankomst blev patruljen mødt af en 22-årig mand, som bevæbnet med to knive truede de fremmødte betjente. På trods af flere forsøg på at mane manden til ro, måtte politiet til sidst ty til de stærkere metoder for at anholde manden.

I døgnrapporten beskrives det, at betjentene affyrede varselsskuddet og brugte pebersprayen mod den 22-årige, da han gik tættere og tættere på betjentene på trods af ordrer om at stå stille.

Episoden fandt sted mandag eftermiddag klokken 17.30 efter et familiemedlem til den 22-årige havde kontaktet alarmcentralen, da hun var bekymret for den 22-årige, som befandt sig i hendes hjem og var aggressiv og udadreagerende.

Hun var selv gået fra stedet, og den 22-årige var alene på adressen, da betjentene ankom.

Østjyllands Politi oplyser at ingen kom til skade ved episoden, hvor den 22-årige i sidste ende overgav sig frivilligt.

Han vil tirsdag middag blive fremstillet ved et grundlovsforhør i Retten i Randers sigtet for trusler mod politiet.