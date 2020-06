Betjente overfaldet i angreb

To betjente blev overfaldet i et voldsomt angreb på gaden i Hackney, London

To politibetjente blev angrebet af en gruppe unge mænd i Hackney-kvarteret i London.

Angrebet blev filmet af en person tæt på og viser en mandlig betjent, der bliver lagt ned på jorden og sparket på af en gruppe unge mænd, hvorefter en kvindelig betjent griber ind for at forsøge at stoppe angrebet.

Urolighederne fortsætter på videoen i omkring et minut, hvor man både kan se, hvordan de unge mænd står med bat i hånden og skubber, sparker og slår betjentene.

Videoen af det voldsomme angreb, der fandt sted onsdag, har siden floreret på de sociale medier og skabt stor opmærksomhed.

'Kvalmende, chokerende og afskyeligt,' skriver Storbritanniens indenrigsminister, Priti Patel, på Twitter.

Også Londons borgmester, Sadiq Khan, har været ude og kommentere på angrebet.

- Angreb på vores politi vil ikke blive tolereret. Disse modige betjente gjorde deres arbejde med at hjælpe offentligheden. Jeg ønsker dem hurtig bedring.

Ikke samfundets boksebold

Politiet har torsdag anholdt to mænd på henholdsvis 20 og 38 år i sagen, der nu er mistænkt for overfaldet.

I en erklæring til CNN har politiet forklaret, at episoden skete, efter en mand tilkaldte politiet, fordi han var blevet overfaldet.

Han pegede derefter betjentene i retningen af dem, der skulle have overfaldet ham, hvor den mandlige betjent forsøgte at tale med de involverede.

- En mand modsatte sig, sagde politiet og tilføjede, at en række mennesker senere blev involveret i angrebet, da den mandlige betjent lå på jorden.

De to betjente fik ingen større skader og blev derfor ikke bragt til et hospital. Det kunne dog have gået meget værre, fortæller politiformand Ken Marsh i en erklæring.

- Vi er ikke samfundets boksebold. I det her tilfælde har vores kollegaer heldigvis kun rapporteret om mindre skader, men det kunne være gået dem langt værre, fortæller han.

Episoden kommer efter de seneste mange dages store Black Lives Matter-demonstrationer i London, hvor der har været flere sammenstød mellem politi og demonstranter. Men historien melder ikke noget om, hvorvidt der er en direkte forbindelse til de demonstrationer.