Betjente skød sort mand i ryggen: 'Berettiget'

To betjente affyrede 14 skud mod 31-årige Thurman Blevins. Anklagermyndigheden siger, at magtanvendelsen var berettiget

To politibetjente fra Minneapolis, USA, som 23. juni skød og dræbte en sort mand, handlede korrekt og vil ikke blive retsforfulgt. Det oplyser den lokale anklager Mike Freeman ifølge Associated Press.

Ifølge anklageren nægtede den mistænkte Thurman Blevins at følge betjentenes besked om at stoppe og vise hænder. Desuden viste det sig, at Blevins, 31, havde et skydevåben i hånden, da han blev dræbt.

'Deres beslutning om dødbringende magtanvendelse mod Blevins under disse omstændigheder var berettiget', oplyser anklager Mike Freeman i en skriftlig udtalelse til pressen.

Thurman Blevins, 31, blev dræbt, mens han forsøgte at slippe væk fra to betjente. Foto: AP

(Foto: AP)

Anklagerens beslutning om ikke at rejse sigtelse mod betjentene Justin Schmidt og Ryan Kelly kommer dagen efter, at myndighederne offentliggjorde en video af episoden, der var filmet med betjentenes kropskameraer.

Videoen viser, at Thurman Blevins bliver skudt ned bagfra, mens han forsøger at løbe væk fra betjentene. Både Kelly og Schmidt åbnede ild. Efterfølgende fandt betjentene en pistol ved den mistænkte.

En obduktionsrapport viser, at Blevins i sit blod havde et højt alkoholindhold samt spor efter marihuana og andre stoffer.

Freeman oplyser, at de to betjente til sammen affyrede 14 skud, og Blevins blev ramt fire gange.

Lokale aktivister har indkaldt til demonstration foran politistationen tirsdag aften.