Betjente stod i kø: Syv mænd sigtet for drabsforsøg

Syv mænd i alderen 19-40 år sigtet for at have forsøgt at dræbe 17-årig mand med skud i Køge ved grundlovsforhør i Retten i Roskilde

'Der kommer en kæmpe erstatning'.

Det råbte en af de syv sigtede mænd i en af de to brutale skud-sager, som i løbet af januar har ramt boligkvarterer i Køge, da den mellemøstligt udseende 22-årig fyr blev fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre i Retten i Roskilde.

Det skete under et usædvanligt stort sikkerheds-opbud med 15 uniformerede betjente, der hver især mandsopdækkede de sigtede.

Forsøg på manddrab

Mændene i alderen 19 til 40 år blev alle sigtet for forsøg på manddrab og kollektivt for ulovlig våbenbesiddelse. Dommer Marie Louise Tønne knyttede sigtelserne direkte til en skud-episode 21. januar på Karlemosevej. Her blev en 17-årig mand ramt i ryggen af skud i, hvad politiet har beskrevet som en territorial konflikt mellem to rivaliserende grupperinger i Køge.

I den forbindelse med skyderiet blev der benyttet to pistoler, fremgår det af anklager Anja Lund Liins sigtelse.

Den hårdt kvæstede 31-årige bandeveteran har to gange tidligere overlevet målrettede skud-angreb i og omkring sin hjemby Køge. Den skud-sag indgår ikke i sigtelserne for drabsforsøg mod syv anholdte mænd. Foto: Privatfoto

Politiet fik meldingerne om skud klokken 22.40 og arbejdede på stedet indtil langt ud på natten. I området omkring Karlemosevej og Ølby S-station fandt politiets teknikere afskudte patronhylstre, som er sikret til nærmere teknisk undersøgelse.

Der var i sigtelserne ingen henvisninger til det andet skud-angreb syv dage senere på et parkeringsareal i boligkvarteret Ellemarken i Køge. Her blev en 31-årige bandeveteran og en fem år yngre barndomsven ramt af adskillige skud affyret med et automatvåben fra et forbipasserende mørkt køretøj.

Den ældste af ofrene blev ramt af en del skud over store dele af kroppen og ligger stadigvæk i koma på Rigshospitalet i København. Kammeraten blev ramt af to skud, mens han forsøgte at flygte. De blev begge efterladt blødende og bevidstløse.

Ballade i retssalen

Efter oplæsningen af sigtelsen i Retten i Roskilde blev dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning i sagen og med øje for, at der med anklagerens ord kan være flere mistænkte på fri fod. Marie Louise Tønne hæftede sig desuden ved, at der med hendes ord er tale om en stor og omfattende sag.

Der blev desuden nedlagt navneforbud på vegne af de syv sigtede.

Efter skud-attentatet i Ellemarken i Køge pillede politiet blandt andet en kugle ud af et nærliggende træ. Grundlovsforhøret i dag handler om en anden skud-sag med forbindelse til to grupperinger i samme by. Foto: Per Rasmussen

Fire af de sigtede mænd bærer mellemøstligt klingende navne og var alle forsynet med et sort fipskæg. De tre resterende var tydeligvis af arkaisk oprindelse.

De tilstedeværende politifolk sad med de sigtede mænd imellem sig. De havde stort besvær med at forhindre flere af de sigtede i at føre samtaler om komme med højlydte fyndord.

Nægter sig skyldige

'Hold nu mund for helvede', råbte en betjent til en af mændene, mens en kollega forgæves truede med at smide en anden af de sigtede ud af retssal 1 i Retten i Roskilde.

På deres klienters vegne proklamerede flere af de beskikkede forsvarsadvokater, at de sigtede ikke ville udtale sig under den afhøringerne bag lukkede døre.

De nægter sig alle skyldige..

En af sigtede mænd sad fængslet og en anden varetægtsfængslet i forbindelse med deres anholdelse i nat og tidligt i morges under Midt- og Vestsjællands razzia og omfattende ransagninger på forskellige adresser i og omkring Køge.

