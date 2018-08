Betjente tiltalt for lampetyverier på Københavns Politigård: I dag begynder sagen

Fire politibetjente er tiltalt for tyveri og hæleri af lysekroner og lamper

En opsigtvækkende sag om tyveri begået på Politigården i København begynder i dag i Københavns Byret.

Betjentene nægter sig skyldige.

Ifølge anklageskriftet stjal en politibetjent tre lysekroner og fem lamper.

Endvidere mener anklagemyndigheden, at to andre politibetjente begik hæleri, da de videresolgte fem af de otte værdigenstande på Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Derudover er endnu en politibetjent også tiltalt for hæleri, da han ifølge tiltalen tog imod en af lysekronerne og forsøgte at sælge den via Bruun Rasmussen og Lauritz.com

Ifølge anklageskriftet har de otte stjålne sager en samlet stor værdi. Tre af bordlamperne af Aage Rafn fik hammerslag ved henholdsvis 40.000 kroner, 47.000 kroner og 65.000 kroner.

De tre lysekroner af mærket Art Deco har en samlet værdi på 60.500 kroner

Ifølge Statsadvokaten i København er den samlede værdi af de otte ting cirka 310.000 kroner.

Hvornår de påståede tyverier skal være sket, står ikke helt klart.

I anklageskriftet står der, at de tre bordlamper blev stjålet i perioden fra januar 2014 til 3. december 2015.

Yderligere to bordlamper blev angiveligt hugget i løbet af tre dage i juli 2016.

De tre lysekroner blev stjålet i perioden januar 2013 til 22. september 2015, mener anklagemyndigheden.

I alt er fire mænd tiltalt i sagen, og de har alle en længere karriere i Københavns Politi bag sig.

Ekstra Bladet følger dagens retsmøde.

