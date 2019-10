Betjente udsat for vold under aktion på Christiania

To betjente blev skubbet kraftigt da de tog kontakt til en mand, der viste sig at være eftersøgt

Under en aktion rettet mod købere af hash på Pusher Street på Christiania, blev to betjente mandag aften udsat for vold.

Det oplyser Københavns Politi.

Ingen af de to betjente er dog kommet alvorligt til skade.

- I forbindelse aktionen retter de henvendelse til en mand, som forsøger at undløbe politiet, og i den forbindelse skubber han kraftigt til betjentene for at komme væk. Men det ender med, at de to betjente får anholdt manden, siger vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen til Ekstra Bladet.

Det viste sig siden, at den pågældende mand var eftersøgt, fordi han er blevet udvist til Rumænien.

- Så det var derfor, han ikke lige var interesseret i at tale med politiet, siger Lars-Ole Karlsen.

Ud over at blive sigtet for vold mod tjenestemand, er manden blevet sigtet for besiddelse af hash, og han er siden blevet varetægtsfængslet i 13 dage.

I forbindelse med aktionen på Christiania blev i alt 35 personer sigtet for at være i besiddelse af cannabisprodukter.

- Som en del af vores indsats på Christiania har vi også fokus på købere af hash, og det var det, aktionen var et led af, siger Lars Ole-Karlsen, som fortæller at aktionen derfor ikke var rettet mod Pusher Street.

Han fortæller, at politiet i løbet af september har sigtet i alt 242 personer for besiddelse af cannabisprodukter, og at politiet vil fortsætte med løbende at have fokus på området.