Bevæbnede 'klovne' terroriserer europæisk storby

En 21-årig ung mand iført en skræmmende klovnemaske og tre af hans bandemedlemmer, der også havde dækket deres ansigter med masker eller tørklæder, chokerede og terroriserede indbyggerne i det østlige London, da de bevæbnet til tænderne var på jagt efter rivaliserende bandemedlemmer i området.

Den skrækindjagende episode fandt sted 26. juli sidste år, hvor klovnebanden blev involveret i en hæsblæsende biljagt med politiet i London. De grufulde detaljer er i løbet af denne uge blevet afsløret ved retten i London, hvor de fire bandemedlemmer netop er dømt skyldige i besiddelse af skydevåben og andre våben med henblik på at bringe andres liv i fare samt planlægning af grov vold.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, The Mirror og The Guardian

Den 21-årige Lekan Akinsoji, der var iført klovnemasken, blev fanget på politiets kameraer, hvor han stikker et oversavet jagtgevær ud af den flygtende bils ene vindue, mens banden bliver efterfulgt af politiet. Bandemedlemmerne kørte i øvrigt helt op til 100 kilometer i timen i de små gader i det østlige London i en BMW, de netop havde stjålet.

Skræmmende billeder. Den hvide klovne-maske og den mørke maske. Foto: Metropolitan Police

Politibetjentene, der var involveret i den hidsige biljagt efter klovnen i den hvide maske, beskrev i retten Old Bailey i London, at den dramatiske episode mindede om en scene fra Hollywood-filmen 'Heat'. En af betjentene affyrede i øvrigt flere skud mod den flygtende bil, fordi de mente, at deres liv var i fare.

Politiets dramatiske video-optagelser af den hæsblæsende biljagt blev i øvrigt fremvist i retten. På videoen kan høre en betjent råbe: Gevær, gevær. De sigter med et gevær på os.

Her er det oversavede gevær, som politiet beslaglagde fra banden i forbindelse med sagen. Foto: Metropolitan Police

Biljagten endte i øvrigt, da BMW' en kørte ned ad en ensrettet gade i Leytonstone. Og her sprang Akinsoji ud af bilen iført den skræmmende hvide klovnemaske sammen med de øvrige bandemedlemmer, der også havde tildækkede ansigter.

De fire bandemedlemmer blev straks anholdt af politiet, der efterfølgende fandt et stort arsenal af våben i bilen, heriblandt det oversavede gevær, der i øvrigt var skarpladt, samt en zombie-kniv, en økse og mange andre knive.

Udover 21-årige Lekan Akinsoji anholdt politiet også den 23-årige Nathaniel Lewis, den 21-årige Joseph Newill Darnell og Troy Ifill på 22 år.

Her er et billede af den zombie-kniv, som blev fundet i BMW'en. Foto: Metropolitan Police

Kriminalinspektør Jane Topping har i forbindelse med sagen udtalt følgende:

- De fire tiltalte, der i dag er blevet dømt, er ekstremt farlige. Når man ser på de våben, de havde medbragt i bilen, heriblandt et gevær og flere zombie-knive, er jeg slet ikke i tvivl om, at deres hensigt var at såre eller dræbe nogen.

De fire bandemedlemmer får deres endelige dom ved retten Old Bailey 8. februar.

I forbindelse med retssagen kom det i øvrigt frem, at det lykkedes et femte medlem fra banden at stikke af fra politiet lige efter biljagtens slutning. Derfor kan det nu konstateres, at der stadig væk er en farlig 'klovn' på fri fod i Londons gader.

Herunder kan man se billeder af de fire dømte bandemedlemmer:

Lekan Akinsoji

Lewis Nathaniel. Foto: Metropolitan Police

Joseph Newill Darnell