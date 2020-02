Bevæbnede mænd dræber 40 mennesker i ny massakre i Mali

40 mennesker, herunder ni soldater, er blevet dræbt i en række angreb i det centrale Mali.

Det oplyser myndighederne fredag.

Angrebene sker som følge af etnisk vold i det dybt uroplagede område.

I løbet af natten til fredag blev 31 mennesker dræbt i et angreb i landsbyen Ogossogou, der hovedsageligt er beboet af fulani-folket. Det var netop her, at den såkaldte Ogossogou-massakre fandt sted i marts sidste år.

Den 23. marts 2019 blev 160 fulani-hyrder dræbt. Den maliske regering gav efterfølgende militssoldater fra den etniske gruppe dogon skylden for angrebet.

Fredagens angreb blev udført af omkring 30 bevæbnede mænd. Det fortæller landsbyens overhoved, Aly Ousmane Barry.

- Der blev sat ild til hytter og afgrøder, og husdyr blev brændt eller taget med, siger han.

En lokal embedsmand, der ønsker at være anonym, fortæller, at 28 mennesker savnes.

Han giver samtidig dogon-jægere skylden for angrebet. Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.

Både den anonyme embedsmand og Aly Ousmane Barry fortæller, at gerningsmændene gik til angreb, timer efter at regeringssoldater havde trukket sig ud af området.

Senere i løbet af natten til fredag blev otte maliske soldater dræbt og fire andre såret i et bagholdsangreb i den centrale Gao-region, oplyser hæren.

En anden soldat blev ligeledes dræbt i et angreb på en militærlejr i Mondoro - også i det centrale Mali - fredag.

Det centrale Mali har været hårdt ramt af etnisk vold, siden et jihadistisk oprør brød ud i den nordlige del af landet i 2012.

Oprøret har kostet tusindvis af mennesker livet og spredt sig ind i nabolandene Niger og Burkina Faso.