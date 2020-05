Bevæbnet jæger udsat for røveri af mand med én sandal

En 76-årig fritidsjæger fra Københavnsområdet er torsdag blevet udsat for røveri under en bukkejagt ved Præstø.

Det oplyser vicepolitiinspektør Søren Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Det ejendommelige røveri, der altså foregik, mens den 76-årige var bevæbnet, skete ved sekstiden, da manden netop havde skudt en buk.

- Han er på vej ned til sin bil for at hente nogle poser, så han kan få bukken ud af skoven, siger Søren Nielsen til Ekstra Bladet.

Manden nåede også hen til sin bil, der holdt på Beldringevej. Her kom der pludselig en blå bil kørende og standsede ud for den 76-årige.

Fra passagersædet steg en mand ud.

- Han fortæller så den 76-årige, at han ikke skal komme og skyde her, og at det koster penge. Siden siger han, at hvis ikke han betaler, så vil han smadre den 76-åriges bil og den 76-årige selv. Han truer med knyttet hånd, siger Søren Nielsen videre.

Politiet er af den opfattelse, at den 76-årige var på lovlig jagt i skoven.

- Bukkejagten gik ind sidste weekend, og siden har jægere skudt på kryds og tværs derude, forklarer Søren Nielsen.

Den 76-årige blev så chokeret, at han valgte at betale et mindre kontantbeløb med det samme, hvorefter han var så skræmt, at han lod den døde råbuk ligge for at køre direkte hjem.

Politiet blev involveret efter nogle timer.

Den 76-årige har over for politiet temmelig præcist beskrevet manden, som truede ham. Han var 40-45 år, 165-170 centimeter, muskuløs og med kort, lyst hår.

Han havde en tatovering på brystkassen med et kædemønster og tatoveringer på armene.

Manden var iført en T-shirt og en hvid sandal på den ene fod, mens han var barfodet på den anden.

Chaufføren i bilen var en kvinde, der ikke gjorde meget væsen af sig. Hun var 35-40 år og almindelig af kropsbygning. Hun havde brunt, mellemlangt hår og var iført blå kjole.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.