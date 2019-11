Bevæbnet mand forskanser sig: Politi massivt til stede

Opdateret klokken 15.40: Politiet har anholdt en 53-årig mand i butikken. Ingen personer er kommet til skade, skriver politiet på Twitter.

Mandag eftermiddag var dele af shoppingcentret Bruuns Galleri i centrum af Aarhus lukket ned.

En mand havde forskanset sig på første sal i centret, der ligger ved Aarhus Banegård.

'Vi har nu anholdt manden i butikken. Han smed frivilligt kniven fra sig, og ingen personer er kommet til skade. Afspærringen vil blive ophævet om få minutter', skriver politiet på Twitter.

Den anholdte er 53 år. Manden skal nu afhøres, skriver politiet videre.

En kvinde, der befinder sig i shoppingcentret, skriver på Twitter, at manden havde forskanset sig i en smykkebutik efter et røveriforsøg.

Dette er endnu ikke bekræftet af politiet.

Manden er anholdt. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

På en video, der florerer på Twitter, kan man se adskillige betjente foran butikken, som gelejder kunder væk fra butikken.

Sigtede på person

En kunde i shoppingcentret hørte, at der blev råbt i nærheden af butikken, da politiet ankom til stedet. Kvinden, der ikke ønsker sit navn frem, fortæller, at politiet gik ind i butikken med hævede våben.

- Jeg kunne se, at de pegede deres våben på nogen inde i butikken, fortæller kvinden.

Stort set alle butikker i området blev bedt om at lukke ned som følge af politiaktionen.

Til P4 Østjylland meddeler kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen, at politiet er i dialog med manden og forsøger at overtale ham til at overgive sig.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Bruuns Galleri.

Bruuns Galleri er et stort indkøbscenter, der er forbundet med Aarhus Hovedbanegård. Der er omkring 100 butikker i centret.