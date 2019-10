Bevæbnet mand stjæler ambulance og påkører flere personer i Oslo

En person har tirsdag eftermiddag stjålet en ambulance og påkørt flere personer i Oslo.

Det oplyser norsk politi på Twitter.

Politiet har affyret skud mod ambulancens dæk.

- Vi har kontrol over ambulancen, som blev stjålet af en bevæbnet mand. Der blev affyret skud for at standse gerningsmanden. Han er ikke kritisk skadet, skriver politiet.

#Oslo Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd. Oppdatering vil komme. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Ambulancen blev stjålet på Torshov i Oslo. Politiet har afspærret området og sendt en helikopter i luften, skriver avisen VG.

Det vides ikke, hvor ilde tilredt de påkørte personer er, men ifølge den norske tv-station NRK blev en barnevogn ramt af bilen, og et barn er efterfølgende blevet kørt på hospitalet.

Et vidne siger til VG, at politiet kørte ind i ambulancen.

- Hundepatruljen og to-tre andre patruljer begyndte at skyde mod ambulance, siger vidnet.

Ifølge vidnet gemte folk sig bag bilerne.

Opdateres ...