Bil beslaglagt: Må gå til Tyskland

Østjylland har torsdag beslaglagt en bil tilhørende en udenlandsk mand med bopæl i Tyskland, da han ikke kunne betale bøden. Betal eller find en anden måde at komme til Tyskland, lyder det fra politiet

En udenlandsk mand med bopæl i Tyskland sidder nu fast i Danmark, efter Østjyllands Politi beslaglagde hans bil, da han ikke kunne betale bøden for en længere række forseelser.

Torsdag morgen kl. 8.45 opdagede et par betjente fra Østjyllands Politi en bilist, som kørte uden sele.

Føreren af bilen viste sig at være en 53-årig græsk statsborger, som ud over den manglende sele heller ikke kunne fremvise et kørekort.

Nummerplader skulle være fundet i skraldespand

Da betjentene undersøgte bilen nærmere, viste det sig, at de nummerplader, der sad på bilen, var afmeldte.

- Nummerpladerne på bilen var ikke hans egne. Han forklarer, at han har fundet dem i en skraldespand. Vi kan ikke bevise, hvor han har dem fra, eller at de er stjålne, fortæller Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

- Under alle omstændigheder er det ulovlig omgang med hittegods at tage nummerplader, som ikke er ens egne, fra en skraldespand.

Derudover blev manden sigtet for manglende registrering af bil og manglende lovpligtig forsikring, hvorfor den samlede bøde løb på i 6500 kroner.

Da han ikke bor i Danmark, skulle manden betale med det samme.

Han meddelte, at han ikke kunne betale bøden, og derfor beslaglagde politiet bilen.

'Den 53-årige må nu enten betale bøden eller finde en alternativ måde at komme tilbage til Tyskland på,' skriver Østjyllands Politi.