Bil blev set før dobbeltdrab

Vestegnens Politi har sat massivt ind i sagen om det voldsomme skuddrama, som fandt sted tirsdag aften i Herlev og som kostede to yngre mænd livet.

Skuddene bragede løs kort før klokken 1750 på et tidspunkt, hvor flere beboere i området var i færd med at lave aftensmad, og andre var ude og nyde den varme sommeraften.

Fra vinduer og fra området omkring blev adskillige personer vidner til nedskydningen af de to mænd. Et af ofrene var dræbt på stedet, mens en anden omkom kort efter.

Et af politiets varmeste spor er den flugtbil, som drabsmændene brugte.

Her til aften bad politiet offentligheden om hjælp, så de kan få så meget viden som muligt om bilens færden før og efter skyderiet.

Der er tale om en sølvgrå Audi S4 med reg-nummer CE 37 29. Politiet ved, at den blev stjålet i fredags på Kastrupvej, København S klokken 23.51.

Her er geningsmændenes bil - den blev set i området før skyderiet. Foto: Politiet

Noget tyder på, at mændene i bilen har været ude og lede efter deres ofre eller har foretaget en form for recognisering. For politiet meddeler på Twitter, at bilen er set nær gerningsstedet i løbet af tirsdagen, før skyderiet fandt sted.

Forsøgt brændt af

Efter skuddramaet fandt politiet bilen på Skodsborgvej i Nærum. Her havde gerningsmændene forsøgt at sætte ild i den uden held.

Drabsmændene var klædt i mørkt tøj med hætter, da de angreb de to ofre i en bil i Sennepshaven ud for nummer 54, viser de unikke billeder Ekstra Bladet er i besiddelse af:

Her flygter de efter dobbeltdrab

Ifølge politiet tyder det på, at der er tale om to yngre svenske mænd, og man har et tæt samarbejde med svensk politi.

Skudt mindst ti gange

Et offer ligger dræbt efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer.

Gerningsmændene blev skudt mindst ti gange med flere våben, formentlig både pistol og automatriffel.

Efter skyderiet blev lokalpolitiet indsat for at genskabe tryghed i området.

I morges blev den tryghedsskabende indsats blevet genoptaget, og blandt andet en mobil politistation er blevet indsat i området nær gerningsstedet, skrev politiet tidligere i dag.

- Vi har stor forståelse for, at et sådan voldsomt skyderi i et boligområde kan skabe utryghed. Borgerne i Herlev kan være helt sikre på, at vi gør hvad der er står i vores magt både for at genoprette trygheden og fange gerningsmændene. Vi er massivt tilstede i området – både for at opklare forbrydelsen og for at borgerne kan indgå i dialog med os, sagde politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse.

Oplysninger til Københavns Vestegns Politi på 114

