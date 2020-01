Bil brager ind i busskur med to kvinder

En kvinde blev lørdag aften ramt af en bil, mens hun ventede på bussen på Banegårdspladsen i Aarhus midtby.

Den 19-årige bilist kom kørende ad M. P. Bruuns Gade mod Park Allé.

- Han kommer kørende ad M.P. Bruuns Gade og mister herredømmet, hvorefter han rammer en anden bil og derefter kører ind i busskuret, hvor kvinden bliver ramt.

- Kvinden blev klemt fast under bilen, og de folk, der står rundt omkring, kan så få hende op og ud igen. De har skubbet bilen væk, fortæller vagtchef René Ludvig hos Østjyllands Politi.

Kvinden, som ifølge politiets døgnrapport er 30 år gammel, kom ikke til skade under uheldet. En anden kvinde, som også opholdt sig i skuret, slap også uskadt.

Der var ifølge vagtchefen ikke tale om for høj fart, da det er et tætbebygget område, hvor det ikke har været muligt at komme op i høj fart.

- Han (føreren af bilen, red.) er anholdt med mistanke om narkopåvirkelse, og der er blevet taget en blodprøve, som skal bekræfte dette, fortæller vagtchefen.