Bil braget ind i bygning

Politiet er tilstede, hvor en personbil er kørt ind i en bygning ved Lyskær i Herlev.

Bygningen har taget mindre skade. Politiet mener ikke, at der er fare for, at bygningen styrter sammen.

Der er ingen personer, der er kommet til skade i ulykken, oplyser politiet i et tweet.

Vi er pt. tilstede på Lyskær i Herlev, hvor en personbil er kørt ind i en husmur. Der er sket mindre materiel skade på både køretøj og husmur, men der er ikke fare for sammenstyrtning - ej heller oplysninger om personskade. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 6, 2019

- Vi ved ikke mere end det. Politiet arbejder stadig deroppe, oplyser vagtchef Lise Jensen fra Københavns Vestegns politi til Ekstra Bladet.

