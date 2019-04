Bil eksploderede få meter fra politiet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet var få meter fra den varebil, der natten til søndag eksploderede i Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Det erfarer Ritzau.

Det var omkring klokken 01, at politiet fik en anmeldelse om, at en gruppe unge hoppede på taget af en bil. Da politiet kort tid senere ankom til stedet, var der ingen at se.

Betjentene gik hen til bilen for at undersøge, inden de satte sig tilbage i patruljebilen. Men sekunder senere sprængtes bilen, kun få meter fra betjentene.

Sådan så det ud, da bilen blev kørt væk. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Ritzaus oplysninger arbejder Københavns Politi med en teori om, at der var fæstnet sprængstof på bilen samt en tilknyttet timer.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med eksplosionen, men betjentene blev kørt til skadestuen for at blive tjekket. Desuden revnede forruden på patruljebilen.

Oprindeligt skulle den kontroversielle partileder Rasmus Paludan have afholdt en demonstration i Mjølnerparken søndag eftermiddag.

Men på et pressemøde søndag aften fortæller chefpolitiinspektør Jørgen Skov, at demonstrationen blev flyttet på grund af eksplosionen.

Foto: Kenneth Meyer

Den pågældende bil tilhører ifølge Ritzaus oplysninger Osman Durmaz.

Ekstra Bladet har talt med ejeren. Sammen med sin syv år yngre hustru har han et rengøringsfirma.

- Vi ved ikke, hvad der foregår. Vi har ingen idé om det. Min kone er chokeret.

- Hun skulle have været på arbejde her til morgen, men det kan vi ikke komme til, for nu har vi ingen bil, sagde Osman Durmaz til Ekstra Bladet tidligere søndag.