Bil eksploderet ved togstation

Tirsdag formiddag har der været en eksplosion på en parkeringsplads på Helsingør Station.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

På Twitter skriver politiet, at de fik anmeldelsen klokken 11.27.

Der er ikke sket personskade. Vi arbejder stadig på stedet og melder ud, når vi har nyt, hvilket vi ikke har på nuværende tidspunkt #politidk https://t.co/wgDypMKQrH — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) October 8, 2019

Ifølge Helsingør Dagblads journalist på stedet lugter hele byen.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist er sket, men angiveligt er det en større hvid bil, der er eksploderet.

Men politiet mener ikke, at der er sket noget kriminelt, skriver de på Twitter.

De første undersøgelser på stedet tyder på, at der ikke ligger en kriminel handling bag eksplosionen - vi foretager dog stadig undersøgelser på P-pladsen på Jernbanevej i Helsingør. Undersøgelserne medfører, at nogle nærtstående biler på p-pladsen pt. ikke kan afhentes #politidk https://t.co/Y2mKGPBBiC — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) October 8, 2019

Et billede fra stedet viser, hvordan bilens tag ligger helt skrællet af omkring 15-20 meter fra den eksploderede bil.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jan Sommer

Politiet oplyser også, at ingen er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

Flere biler på parkeringspladsen blev også beskadiget. Ekstra Bladets mand på stedet har talt med et vidne, der sad nogle blokke fra stedet. Han fortæller, at han sad stille og roligt med sin computer, da han hørte et kæmpe brag.

Nordsjællands Politi arbejder stadig på stedet, og de har ikke flere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.

Se billeder fra stedet herunder:

Foto: Jan Sommer

Foto: Jan Sommer

Foto: Jan Sommer

Foto: Jan Sommer

Opdateres ...