Bil fundet i havn: Politi massivt til stede

Politi og redningsmandskab har mandag aften været talstærkt til stede ved havnen i Greve.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Årsagen er, at en bil er blevet fundet på bunden af vandet.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet blev dykkere tidligere på aftenen sendt i vandet, hvorefter en person blev reddet op og kørt af sted i en ambulance.

Foto: Kenneth Meyer

Indledningsvis var det primært beredskabet, der var til stede, men efter fundet af personen kom mere politi også til stedet.

Ekstra Bladet har aftenen igennem forgæves forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi til sagen.

Over for B.T. bekræfter vagtchefen ved politiet dog tilstedeværelsen, og at en person er reddet op.

- Jeg ved absolut ingenting på nuværende tidspunkt, da vi som sagt stadig er i aktion på stedet, lyder det fra vagtchefen over for B.T.

Anmeldelsen om hændelsen kom klokken 19.51.

Ekstra Bladet følger sagen...