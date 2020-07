Bil har ramt restaurant i Aarhus Vest

Østjyllands Politi er til stede og er i færd med at danne sig et overblik over situationen

Politiet er fredag aften til stede på Inger Christensensgade i Aarhus Vest, hvor en bil har ramt en restaurant.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter klokken 21.39. De oplyser videre, at de er ved at danne sig et overblik over, hvad der præcis er sket.

Vi er i øjeblikket tilstede på Inger Christensensgade i Århus Vest, hvor en bil har ramt en restaurant. Vi er ved at danne os et overblik over hændelsen og har ikke yderligere for nu. — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 17, 2020

Klokken 23 skriver politiet på Twitter, at en person er ramt af bilen. Vedkommende er dog ikke kommet alvorligt til skade.

Det er fortsat uvist, præcis hvad der er sket.

Ekstra Bladet har i skrivende stund ikke fået en kommentar fra Østjyllands Politi, men følger sagen. Ejeren af restauranten er også blevet kontaktet, men endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

