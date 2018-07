Bil i brand på motorvej: Skaber lang kø

En bil er onsdag aften brudt i brand på motorvej E45 Sønderjyske Motorvej mellem afkørsel 56 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord i sydgående retning.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelsen 17.45. En bil er brudt i brand, og den holder lige nu i nødsporet. Brandvæsenet er på stedet, lyder det fra vagtchef Erik Lindholdt.

Ifølge Vejdirektoratet skaber bilbranden lige nu lang kø i området.

- Bilen, der er brudt i brand, holder i nødsporet, men højre spor er spærret. Det skaber massiv kø i området lige nu, og man kan forvente forsinkelser på omkring 20 minutter, siger Kenneth Andersen fra Vejdirektoratets vagtcentral.

Ifølge Vejdirektoratet kan bilister i området forvente kø i noget tid endnu.

- Vi forventer tidligst, at der bliver åbnet helt for trafik igen klokken 19, for brandvæsenet er stadig i gang med deres arbejde, lyder det fra Kenneth Andersen.

Ekstra Bladet følger sagen...