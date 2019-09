Bil i brand: To spor spærret

Torsdag morgen er en bil brudt i brand på Motorring 3 ved Brøndby i retning mod Køge.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Her lyder det, at to vejbaner er spærret, mens efterslukningsarbejdet foregår. Bilister advares samtidigt mod kraftig røgudvikling.

- Branden er slukket, og der er Ikke umiddelbart sket personskade, siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorf til Ekstra Bladet.

Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningsarbejdet først at være overstået klokken 8. Ifølge vagtchefen er der en del kødannelse som følge af bilbranden.

#Hberedskab er fremme ved bilbrand på #Motorring3 tilkørslen mod #Amagermotorvejen. Vi har spærret 2 vognbaner under slukningsarbejdet, der er en del røg på stedet. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) September 19, 2019

Opdateres ...