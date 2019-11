Bil kørt i havnen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En person har onsdag morgen reddet sig selv ud af sin bil, efter at bilen forinden var røget i havnebassinet ved Sundkrogsgade i Københavns Nordhavn.

Det oplyser operationschefen ved Hovedstadens Beredskab, Kristian Næsted, til Ekstra Bladet.

Beredskabet fik et alarmopkald klokken 7.20.

- Anmeldelsen gik på, at der var kørt en bil i vandet. Og at personen skulle være ude af bilen, siger Kristian Næsted til Ekstra Bladet.

Heldigvis er der derfor ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade.

Hvordan bilisten kunne være så uheldig at køre direkte i havnebassinet, er derimod fortsat uklart.

- Vi er nu ude for at lave et eftersyn og for at sørge for, at der ikke havner olier og lignende i vandet, siger Kristan Næsted.