Bil og letbanetog i kollision

En ulykke fandt lørdag formiddag sted, hvor en personbil og et letbanetog kolliderede på letbanen i Trustrup på Djursland.

To personer, som befandt sig i bilen, er kommet til skade og er blevet hastet til Skejby Sygehus, oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi Martin Christensen til Ekstra Bladet.

De to personer var ved bevidsthed.

- Det er alt, jeg kan sige lige nu, lyder det klokken 11.58.

Vagtchefen kan altså ikke kan svare på, hvor slemt de to personer er kommet til skade, eller hvordan ulykken kunne ske. Havarikommisionen er på ved ud til stedet for at klarlægge dette.

Politiet modtog alarmopkaldet via 112 klokken 11.05.

Trustrup ligger 13 kilometer sydvest for Grenaa, der er endestation på den letbanestrækning, der går fra Aarhus til Grenaa.

