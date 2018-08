Bil ramt af genstand fra bro: Motorvej spærres i begge retninger

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Fyns Politi har set sig nødsaget til at spærre Fynske Motorvej endnu en gang, efter at en 38-årig mand tirsdag aften anmeldte, at der var blevet kastet en genstand mod hans bil fra en bro over motorvejen.

Politiet arbejdede ellers på stedet i flere timer frem mod midnat. Motorvejen var spærret i retning mod Jylland mellem afkørsel 52 og 53 ved Odense.

Arbejdet har tilsyneladende vist sig ikke at være tilstrækkeligt. I hvert fald har Fyns Politi besluttet at spærre motorvejen igen onsdag aften i tidsrummet 18.30 og et par timer frem.

Denne gang bliver motorvejen spærret i begge retninger.

Det fortæller Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Med afsæt i anmeldelse om stenkast fra motorvejsbro i går aftes og den efterfølgende afsøgning med hunde, ser Fyns Politi sig nødsaget til at afspærre Fynske Motorvej mellem afkørsel 52 og 53 i aften fra klokken 18.30 og frem, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Når politiet vælger at afspærre igen, er forklaringen meget enkel, fortæller Jørgen Andersen, der er efterforskningsleder på den pågældende sag.

- Det handler om, at vi i aftes søgte rimeligt grundigt derude. Der er forskel på at søge i dagslys og i mørke. For at gå grundigt til værks, så laver vi øvelsen en gang til, siger Jørgen Andersen til Ekstra Bladet.

Bil beskadiget: Politi efterforsker stenkast fra motorvejsbro

Det var ved 21-tiden i aftes, at politiet fik anmeldelse om, at en bil var blevet ramt af en genstand. Politiet rykkede massivt ud. Det viste sig, at bilen havde skader, som tyder på, at der er hold i anmeldelsen.

Jørgen Andersen fortæller, at det endnu ikke er lykkedes politiet at fastslå, hvad der har ramt bilen.

- Det er fuldstændig korrekt, at vi ikke kan fastslå, om det er det ene eller det andet, der har ramt bilen. Vi kan dog konstatere, at noget har ramt bilen ud fra de skader, der er på bilen.

Nogen vil måske få opfattelsen af, at politiet gør lige lovlig meget ud af en epsiode, hvor ingen mennesker er kommet til skade, og hvor der alene er tale om, at en genstand har ramt en bil. Men det skyldes historikken.

- Vi har jo efterhånden udviklet en tilgang til den type sager, som gør, at vi går meget grundigt til værks, uanset om det har ført til små eller store skader, siger Jørgen Andersen.

For nogle år siden døde en tysk kvinde, mens hendes ægtefælle kom slemt til skade, da en flise blev kastet ned fra en motorvejsbro. Det var tæt på det sted, hvor der tirsdag aften tilsyneladende blev kastet noget ned igen.

- Men vi har intet belæg for at sige, om der måtte være en sammenhæng med sagen om drab og drabsforsøg, ud over at episoderne er sket i samme område, siger Jørgen Andersen.

To år efter stenkast fra motorvejsbro: Nellis drabsmand er fortsat på fri fod

Det er aldrig lykkedes politiet at finde gerningsmanden til den tragiske sag om den tyske familie, der blev ramt.

Når motorvejen spærres onsdag aften, sker det på den måde, at der først spærres i vestgående retning ved afkørsel 52. Trafikken bliver herefter ledt af ved afkørsel 52. Det vil være umuligt at køre ned på motorvejen ved den tilknyttede tilkørsel.

Trafik, der skal mod Jylland, kan i stedet komme ad Assensvej, videre ad Fåborgvej og indtil Kløvermosevej, hvor der drejes til venstre. Herfra lige ud til Middelfartvej, hvor der igen drejes til venstre og fortsætte lige ud til tilkørsel 53.

Når politiet er færdige med at undersøge motorvejsstrækningen i vestgående retning, spærres det østgående spor på samme måde fra afkørsel 53.

Motorvejen forventes at være spærret en time i hver retning.

Fyns Politi vil også meget gerne tale med folk, der kørte under motorvejsbroen mellem klokken 20 og 22 tirsdag. Hvis man erindrer at have kørt over en genstand tæt ved motorvejsbroen, bedes man også ringe til politiet, lyder opfordringen.