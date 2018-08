Bil ramt af genstand fra motorvejsbro: Politi finder kæmpe skruetrækker

Fyns Politi har fundet en kæmpe skruetrækker tæt på det sted, hvor en 38-årig bilist tirsdag aften anmeldte, at han blev ramt af en genstand fra en motorvejsbro.

Det viser billeder, som Ekstra Bladets fotograf har taget under politiets arbejde på motorvejen onsdag aften.

Skruetrækkeren blev fundet cirka 20 meter vest for broen. Skruetrækkeren er efterfølgende blevet lagt i en pose, som politiet normalt anvender til muligt bevismateriale, som skal undersøges nærmere.

Først afpspærrede politiet motorvejen i vestgående retning i en time mellem klokken 18.30 og 19.30. Derefter lukkede motorvejen i østgående retning i en time. Foto: Per Rasmussen

Efterforskningsleder Jørgen Andersen fortalte tidligere onsdag, at politiet havde valgt at afspærre Fynske Motorvej i begge retninger i tidsrummet mellem klokken 18.30 og 20.30. Det skete, fordi politiet gerne ville undersøge motorvejen i dagslys.

Tirsdagens undersøgelse foregik i mørke.

Jørgen Andersen fortalte samtidig, at det endnu ikke var fastslået, hvad den 38-åriges bil var blevet ramt af. Men skader på bilen har imidlertid vist, at den er blevet ramt af et eller andet.

Fyns Politi spærrer onsdag aften Fynske Motorvej i begge retninger. Video: Per Rasmussen

Den 38-årige kom ikke selv til skade, da bilen blev ramt af genstanden.

Ekstra Bladet ville gerne have talt med Jørgen Andersen om fundet af skruetrækkeren. Men Jørgen Andersen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Til gengæld har han talt med Ritzau, hvor han giver udtryk for, at han ikke vil kommentere, hvad politiet eventuel måtte have fundet under onsdagens undersøgelse på strækningen mellem afkørsel 52 og 53 ved Odense.

Hundeførere og betjente ledte formentlig efter den genstand, som er blevet kastet ud fra motorvejsbroen. Foto: Per Rasmussen

For to år siden mistede en tysk kvinde livet, da en flise blev kastet ned fra en motorvejsbro på Fynske Motorvej. Flisen ramte bilen, som kvinden kørte i sammen med sin mand og parrets barn. Hendes ægtefælle kom slemt til skade, mens barnet slap fra oplevelsen uden mén.

Det er aldrig lykkedes at finde gerningsmanden.