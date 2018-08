Bil ramt af skud: Fire personer anholdt

Ved du noget? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

En bil blev beskudt på hjørnet af Hermodsvej og Jagtvej i Esbjerg torsdag aften. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen om skyderi klokken 22.16.

- Vi fandt i forbindelse med efterforskningen en bil med skudhul. Bilens fører var uskadt, oplyser vagtchef Mads Lervad Dammark.

Han oplyser, at føreren er til afhøring, mens bilen er bragt ind til tekniske undersøgelser.

Fire anholdt

Kort efter midnat kunne politiet anholde fire personer i forbindelse med episoden.

To personer blev klokken 00.06 anholdt nær Kvaglund Kirke i Esbjerg, mens to personer blev anholdt klokken 00.24 på Fyrrelunden i Esbjerg.

- Hvad er årsagen til skyderiet?

- Det ved vi ikke endnu. Det er vi i gang med at undersøge, siger vagtchef Mads Lervad Dammark til Ekstra Bladet.

- Har I mistanke om, at det kan være banderelateret?

- Det har vi ikke belæg for at sige, oplyser vagtchefen og forklarer, at han heller ikke kan oplyse alder på anholdte.

Klokken 00.54 modtog politiet også en anmeldelse om skyderi på Fuglebakkevej i Esbjerg, men der er ikke fundet tegn på skyderi på stedet.

Syd- og Sønderjyllands Politi er massivt til stede i de berørte områder.