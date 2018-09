Bil ramt af tre skud på motorvej

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Politiet har natten til tirsdag efterforsket en skudepisode på Holbækmotorvejen ved Roskilde.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har fået en anmeldelse om, at en bil er blevet ramt af skud fra forbikørende biler, siger han.

Politiet fik en anmeldelse om skud mod bil på motorvejen ved Roskilde. Foto: Kenneth Meyer

Politiet modtog anmeldelsen klokken 01.05 og er fortsat i gang med at efterforske sagen.

- Vi har en bil med tre skudhuller. Den har vi taget ind til nærmere undersøgelser. Bilisten, en mand, er uskadt, siger vagtchefen.

Søger med hunde

Han oplyser, at politiet undersøger motorvejen ved afkørsel 13. Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet søger politiet med hunde efter spor.

- Vi er ved at undersøge, hvad der præcis er sket. Vi kan endnu ikke sige noget om omstændighederne, eller om det er banderelateret, siger vagtchefen.

- Faktisk ved vi ikke, om det er et uheld, at denne bil er ramt. Det er vi også ved at undersøge, siger han.

Klokken 04.45 meddeler Vejdirektoratet, at spærringen af Holbækmotorvejen er afsluttet. Alle spor er derfor farbare igen.