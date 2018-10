Bil rullede ud over autoværnet på motorvej: Kvindelig bilist gemte sig i grøft

Kvindelige bilist lå i en grøft efter uheld på E45. Nu er hun mistænkt for spritkørsel

En mørk Mercedes kørte mandag aften galt på E45 ved Aalborg, i det politiet betegner som en soloulykke.

Ulykken var ganske voldsom, og bilen, som bilisten kørte i, kurede af vejen, røg hen over en grøft og endte faktisk på en grusvej, der går parallelt med motorvejen.

Nordjyllands Politi ledte efter føreren af bilen med hunde sent mandag aften.

Nu er der nyt i sagen. Det viser sig, at føreren af bilen gemte sig i en grøft nær ulykken.

- Personen i bilen overhalede en anden bil med meget høj hastighed. Bilen forulykkede, da den rullede rundt og røg ud over autoværnet, fortæller vagtchef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Bilens fører er en 39-årig kvinde fra Vendsyssel. Det skriver Nordjyske. Kvinden var lettere tilskadekommen, og politiet mistænker hende for at gemme sig efter ulykken. Samtidig mistænkes hun for spritkørsel og blev bragt til tjek på skadestuen, hvor hun også fik taget en blodprøve.

Se også: Bilist forsvundet efter ulykke på motorvej: Politi leder med hunde