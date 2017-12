Bil smadrede ind i soveværelse: - Jeg troede min datter var død

En bilist bragede søndag morgen ind gennem muren til et soveværelse, hvor en 14-årig pige lå og sov. Moren så det ske, og hun var sikker på, at datteren var død på stedet

Juleaftensdag fik en mareridtstart for en familie ved Hasle på Bornholm. Tidligt om morgenen kørte en 29-årig mand nemlig frontalt ind gennem familiens husmur og lige ind i det værelse, hvor forældrenes 14-årige datter lå og sov.

Pigen fik både murbrokker og glasbeton ned over sig, men slap på mirakuløs vis med få skrammer. Alt imens stod hendes mor i bryggerset, hvor hun drak en kop kaffe og fik sig en morgensmøg, da hun til sin forfærdelse pludselig så en bil, komme ræsende hen over græsplænen med kurs mod datterens soveværelse.

Susan Pauk Pedersen løb direkte mod værelset med en klump i halsen, for på vejen hørte hun bilen smadre ind gennem husmuren:

- Jeg kan se bilen komme drønende lige mod vores hus. Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg tænker, ud over at det her er galt. Da jeg åbner døren, står den her stationcar helt inde i værelset, og min datters seng er skubbet helt op mod væggen, men jeg kan ikke se hende nogen steder, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Sådan så 14-årige Sofies værelse ud, efter en 29-årig mand bragede ind gennem muren til hendes værelse, hvor hun lå og sov. Privatfoto.

'Rolig mor'

Moren stod forskrækket i dørkarmen og så murbrokkerne bevæge sig. Hun fortæller, at hun var bange for, at hendes værste mareridt lige var blevet virkelighed:

- Jeg var nærmest overbevist om, at hun var død. Jeg kunne slet ikke se hende, siger Susan Pauk Pedersen.

Men i samme sekund kravlede datteren ud af murbrokkerne og beroligede moren med ordene: 'Rolig mor'.

- Det var en kæmpe lettelse, fortæller Suan Pauk Pedersen.

Hun siger videre, at datteren, Sofie, har det godt efter omstændighederne, men hun er fortsat rystet efter episoden.

Mistanke om spirituskørsel

Føreren er en 29-årig mand, der blev anholdt efter uheldet, hvor han nægtede at blæse i politiets alkometer. Derfor blev han taget med på Bornholm Hospital, oplyste vagtchefen hos Bornholm Politi, Henning Siezeng, tidligere på søndagen til Ekstra Bladet:

- Han skal afhøres, og der skal tages blodprøver. Vi kan endnu ikke sige noget om, hvorfor han kørte ind i huset.

Senere på dagen havde den 29-årige så været en tur på hospitalet, og vagtchefen hos Bornholms Politi, Alexander Voldtorv, kunne fortælle, at man ikke endnu kunne oplyse, om manden var påvirket af alkohol:

- Vi har taget en blodprøve på ham nu, men vi ved ikke, hvad den viser endnu. Han er blevet afhørt og efterfølgende løsladt igen, siger han til Ekstra Bladet.

Den udmelding er nu blevet ændret til, at man har mistanke om, at føreren var påvirket, skriver TV2.

