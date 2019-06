Bil spøger i brutal drabssag

Det er nu mere end fire måneder siden, at en brand i Odsherred i Nordvestsjælland viste sig at dække over langt mere end blot ild og aske.

For inde i den delvist udbrændte landejendom lå liget af en mand, der havde været udsat for usædvanlig brutal vold.

Efterforskningen af det uopklarede drab på den 65-årige pensionist Finn Steensen Ørsdahl er fortsat i gang, og nu oplyser politiet, at en lille bil spøger i kulissen.

Der er tale om en lille grå eller muligvis lyseblå bil oplyser efterforskningsleder Kim Løvkvist, Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at et vidne er kommet til at huske på, og er meget sikker i sin sag, at have set en lille bil holde ved Finn Ørsdahls hus på Færgevej 4 i Gundestrup, Odsherred. Det var klokken 0815 den 13. februar, dagen før branden blev opdaget, og liget blev fundet.

– Det kan være nogen, som har haft et legalt ærinde, men vi ved ikke, hvem det er og vil meget gerne have kontakt, siger efterforskningslederen med henvisning til, at der kan være tale om vidner, der kan bidrage til efterforskningen eller nogen, som kan vise sig at være blandt de sidste, der har været i kontakt med Finn Ørsdahl.

Offeret, den 65-årige Finn Steensen Ørsdahl. Privat/Politifoto

Politiet mener, at drabet er sket den 13. februar mellem klokken 16 og midnat, men først tidligt næste morgen blev branden opdaget.

En teori er, at motivet kan være rovmord, da der var rygter i lokalmiljøet om, at offeret lå inde med penge. Han handlede lidt med dele fra gamle biler.

Efter drabet meldte politiet ud, at Finn Ørsdahl var blevet slået ihjel på meget brutal vis i sit hjem på Færgevej 4.

- Drabet har været meget voldsomt, og det er også udført koldblodigt, lød det uden, at politiet ville røbe detaljer om den 65-årige pensionists død.

Obduktionen viste, at offeret havde været udsat for massiv vold med døden til følge, hvorefter gerningsmanden havde stukket ild på ejendommen. Formentlig med henblik på at slette spor.

Oplysninger om drabet på Finn Steensen Ørsdahl til Midt- og Vestsjællands Polti på 114

Tre uhyggelige brande - tre døde: Her er lighederne