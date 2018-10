Bil triller rundt på motorvej: Impliceret hund er ikke fanget

Et voldsomt solouheld tirsdag aften har gjort det nødvendigt at spærre to af tre spor

Et solouheld på Holbækmotorvejen har tirsdag aften gjort det nødvendigt at spærre to ud af tre spor ved frakørsel 2 Brøndbyvester.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Lars Guldborg, til Ekstra Bladet.

Uheldet skete omkring klokken 21.20. En person og en hund var til stede i køretøjet, som af indtil videre uvisse årsager trillede rundt flere gange og havnede i nødsporet.

Politi og redning er til stede. Der er endnu ingen melding om mandens tilstand. Manden behandles stadig på stedet.

Til gengæld tyder det på, at hunden, der ikke var i transportkasse og var løs i bilen, er sluppet nogenlunde fra uheldet. Den har formået at stikke af fra stedet, og politiet advarer om, at hunden løber rundt i området.

- Den er åbenbart bange for brandmænd. De fik de lokaliseret, men de kunne ikke fange den, siger Lars Guldborg.

Ifm. uheldet løber en løs hund rundt på motorvejen. Sæt hastigheden ned og passer med forsigtighed. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 2, 2018

To af tre spor er spærret. Det skyldes, at redningspersonalet skal have ro til at arbejde.

Motorvejen forventes at kunne åbnes helt igen inden klokken 23.

- Men det afhænger af meldinger om mandens tilstand. Hvis det er værre end forventet, kan det blive nødvendigt at tilkalde en bilinspektør, siger Lars Guldborg.