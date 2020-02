Bil væltet rundt på motorvej

Et uheld spærrer et spor på motorvej ved Vejle

Sent mandag aften har der været et uheld på Rute 13, 18 Midtjyske Motorvej, fra Viborg mod Vejle mellem Grejs og motorvejskryds Vejle.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup til Ekstra Bladet.

- Vi er først lige kom derud. Meldingen lyder, at der er en bil, der er rullet rundt, siger han.

Han uddyber, at der er tale om et solouheld, men har ikke nogen status på de to personer, der var i køretøjet. De er dog kommet ud af bilen.

Det er endnu ikke klarlagt, hvordan uheldet skete.

Højre spor på motorvejen er spærret.

Man forventer tidligst, at der er åbnet igen 23.30.

Opdateres ...