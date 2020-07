Bil vendt om på taget efter kollision: Fire kommet til skade

Fire ambulancer blev kaldt til et færdselsuheld i krydset mellem Klithusevej og Sandmosevej i Nibe mandag sen eftermiddag.

Klokken 17.42 fik politiet en anmeldelse om uheldet.

- Anmeldelsen lød på to biler, der er kørt sammen, hvor den ene bil ligger på taget, fortæller vagtchef Mads Hesselund, vagtchef ved Nordjyllands Politi. Han fortsætter:

- Én person skulle have været fastklemt, og der er i alt fire tilskadekomne.

To af de tilskadekomne er kørt til hospitalet Aalborg med ambulance, og to er kørt til et sygehus i Hjørring uden ambulanceekskort.

Politiet kan ikke oplyse om de personernes tilstand, da de afventer melding fra sygehus og hospital.

Det er uklart, hvordan bilerne kørte sammen.