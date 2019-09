Bilbombe i Afghanistan eksploderede nær danske soldater

Ingen danske soldater i Afghanistan er kommet noget til, oplyser Forsvaret efter et bombeangreb i Kabul torsdag morgen

Da en bilbombe torsdag formiddag eksploderede ved ambassadekvarteret i Afghanistans hovedstad, Kabul, skete det i nærheden af en mission med danske soldater.

Fem mennesker mistede livet, og over 20 blev såret. De danske soldater er dog i god behold.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

- En bilbombe detonerede tidligere i dag ved en kontrolpost i nærheden af missionens hovedkvarter i Kabul, Afghanistan. Ingen danske soldater var involveret i hændelsen, og alle danske soldater er i god behold.

155 danske soldater i Kabul

Over for Ekstra Bladet fortæller Forsvaret, at der 155 danske soldater udstationere i og omkring Kabul.

- Men der er ingen danske soldater, der har været involveret i, og der er ingen danske soldater, der er kommet noget til, understreger den presseansvarlige i Forsvaret.