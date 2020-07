Bilbrande undersøges efter drab på rapper

To bilbrande sættes nu i forbindelse med drabet på den 25-årige aarhusianske rapper 'Shmur'.

Det er politiets opfattelse, at brandene hænger sammen med det blodige drab, som skete omkring klokken 19.00 onsdag aften ved Travbanen på Observatorievej.

Østjyllands Politi beder nu om offentlighedens hjælp og efterlyser vidner, der kan have set noget før, under eller efter de to brande, eller som i øvrigt har kendskab til de to bilbrande.

Det drejer sig om:

Brand i køretøj ved Rasborgvej 16 i Solbjerg onsdag kl. ca. 20.30

Brand i køretøj ved Pindsmøllevej 31 i Edslev ved Hørning onsdag kl. ca. 21.30

- Vi er interesserede i at høre fra alle, der kan have set de to køretøjer komme kørende til stedet, set personer i forbindelse med de to brande eller set andre køretøjer omkring tidspunktet for de to brande, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard ifølge en pressemeddelelse.

Det har indtil videre ikke været muligt at få uddybet, hvilken rolle i drabet, de afbrændte biler ifølge politiet, spiller.

Politiet har siden drabet på den 25-årige mand været på overarbejde i Aarhus og omegn. Mindre end ni timer efter nedskydningen blev en 42-årig mand stukket ihjel på Lenesvej i Aarhus.

Foto: Lone Corneliussen

Torsdag eftermiddag rykkede kampklædt politi ind i Gellerupparken, hvor man foretog efterforskning i forbindelse med drabssagerne. Politiet har endnu ikke ønsket at melde ud, hvad aktionen eventuelt førte med sig.

Kriminelle miljøer

Endnu har efterforskningen dog ikke ført til noget afgørende gennembrud eller pågribelse af formodede gerningsmænd.

- Der er for nuværende ikke noget afgørende nyt i efterforskningen, og vi efterforsker stadig bredt. Der er fortsat ikke noget, der indikerer, at de to drab er relaterede, men i begge tilfælde tyder efterforskningen på, at der er tale om opgør i de kriminelle miljøer, siger Michael Kjeldgaard.

Otte personer var torsdag morgen anholdt i relation til sagerne. De blev alle løsladt i løbet af dagen efter at være blevet afhørt for at få fastlagt deres rolle i sagerne.

Østjyllands Politi har natten igennem været til stede med ekstra mandskab i hele Aarhus efter de to drab.



- Vi har patruljeret intensivt, særligt i de to områder. Natten er forløbet roligt, men vi vil fortsat være til stede med ekstra mandskab for at skabe tryghed for beboerne i området, siger Michael Kjeldgaard.



Personer med oplysninger om de to bilbrande skal kontakte politiet på tlf. 114.

