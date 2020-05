Bilejere ramt af serie-hærværk: Piftet med skarpt værktøj

- Om det er for alvor eller sjov, kan jeg ikke vide. Vi har jo ingen gerningsmand.

Det konstaterer Ivan Gohr Jensen, vagtchef i Syd og Sønderjyllands Politi på baggrund af en ukendt persons materielle angreb på 11 personbiler, som natten til lørdag blev punkteret, mens de holdt parkeret på Sælhundevej i Esbjerg.

- Jeg vil betegne det som serie-hærværk, siger vagtchefen, som gerne på telefon 114 hører fra eventuelle vidner til episoden eller mere generelt usædvanlig adfærd omkring gerningsstedet i bydelen Gjesing.

Ivan Gohr Jensen oplyser, at der må være benyttet 'en meget skarp genstand'.

- Personen er kun gået efter at punktere et eller to dæk på hver af bilerne. Der er ellers ikke ødelagt noget. Mit gæt er, at der kan være brugt en tilvirket skruetrækker eller en syl, siger vagtchefen.

Politiet modtog den første anmeldelse om hærværket omkring klokken syv.