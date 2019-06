Biler kørt sammen: To børn og en voksen kommet til skade

Tre personer er kommet lettere til skade, efter et færdselsuheld i Fredericia

To børn og en voksen er kørt på hospitalet til tjek, efter to personbiler kørte sammen på Strevelinsvej i Fredericia.

Politiet fik anmeldelsen klokken 13.54 lørdag. Det bekræfter vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi har to personbiler, der er kørt sammen. To børn er kommet lettere til skade, og en voksen er også kommet lettere til skade. De er kørt på hospital til tjek, lyder det fra vagtchef Jesper Brian Jensen.

Skaderne er dog ikke alvorlige, melder vagtchefen.

Om alle tre tilskadekomne sad i samme bil, eller om de sad i hver deres bil, ved vagtchefen ikke endnu.

Hvordan de to biler endte med at køre sammen, er politiet stadig ved at komme til bunds i.

Uheldet påvirker dog ikke trafikken.

- Der er ingen kødannelse. Det er jo ikke en motorvej, og der kommer ikke så mange biler her ude, fortæller vagtchefen.

Politiet arbejder stadig på stedet for færdselsuheldet, men forventer snart, at der er ryddet op.