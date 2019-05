Biler kørte i fast rutefart til Rumænien med tyvekoster fra Danmark

To gange om ugen kørte minibusser, der var proppet med tyvekoster, i fast rutefart mellem en containerplads i Brøndby og Rumænien.

Dyre cykler, el-værktøj, alufælge og fjernsyn var blandt rumæner-bandens foretrukne tyvekoster, og i perioden fra november sidste år og til 21. marts i år, hvor politiet slog til, blev der eksporteret tyvekoster for cirka tre millioner kroner til Rumænien.

14 rumænere sidder fængslet, mens den formodede bagmand er varetægtsfængslet ’in absentia’ og internationalt efterlyst. Politiet mener, han opholder sig i Rumænien.

Onsdag fremstilles 10 af arrestanterne i Retten i Glostrup, hvor de ventes at tilstå deres forskellige roller i tyvebanden som for eksempel cykeltyve, chauffører og ’pakkere’, der sørgede for at skille de dyre cykler ad og pakke dem omhyggeligt ind før transporten til Rumænien.

Cyklerne, der i gennemsnit havde en værdi på 9000 kr., blev pakket ind i sort plastik og omviklet med tape, så de fyldte så lidt som muligt i de varevogne og minibusser, der kørte kosterne til Rumænien.

Første domme faldet

I fredags blev de første tre rumænere fra tyvebanden dømt og fik fire, fire og seks måneders fængsel. Alle blev udvist af Danmark i seks år, og hvis de trodser indrejseforbuddet koster det nu et års ubetinget fængsel. De tre dømte ventes udsendt indenfor kort tid.

Denne Mercedes Sprinter kørte i rutefart mellem Danmark og Rumænien med tyvekoster, mener politiet. Foto: Mogens Flindt

– Der er tale om relativt hårde straffe til en gruppe af omrejsende kriminelle. Den ene af de dømte havde kun været på pladsen i et kvarter, da han blev anholdt, siger anklager Thomas Hugger.

Indehaveren af container-pladsen i Brøndby sidder også varetægtsfængslet, og han er foreløbig den eneste, som ikke har tilstået.

Cykler stjålet fra gaden

Det var Særlig Efterforskning Øst, der slog til mod rumæner-banden efter en længere efterforskning, hvor blandt andet containerpladsen i Brøndby blev holdt under observation.

Der blev fundet en enorm mængder tyvekoster ved aktionen 21. marts, og politiet arbejder stadig med at finde ud af, hvor alle effekterne stammer fra.

Cyklerne blev stjålet direkte fra gaden, mens dyrt værktøj var stjålet ved indbrud i håndværkerbiler, på byggepladser og ved indbrud på værksteder.

Politiinspektør Torben Svarrer viser en del af de pakkede tyvekoster, der skulle afsendes til Rumænien. Foto: Mogens Flindt

Tyvekosterne blev opbevaret i containere på den indhegnede plads i Brøndby, hvor der stod en snes biler. Flere kassevogne indeholdt tyvekoster, der var pakket og klar til at blive kørt til Rumænien.

Da politiet anholdt gruppen i Brøndby, blev en Mercedes Sprinter minibus stoppet ved Københavns Hovedbanegård. Den blev ifølge politiet brugt til at fragte tyvegods til Rumænien. En trailer stod lastet og klar i Brøndby, som skulle være hægtet på minibussen.

