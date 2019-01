Biler støder frontalt sammen

To biler er kørt alvorligt sammen tæt på i Grindsted i Sydjylland.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

- Vi er lige nu på vej til et færdselsuheld på Tingvejen v/ Tofterup i Grindsted. Der meldes om to biler, der er stødt frontalt sammen, skriver vagtchefen.

Vi er lige nu på vej til et færdselsuheld på Tingvejen v/ Tofterup i Grindsted. Der meldes om 2 biler der er stødt frontalt sammen. Vi er på vej sammen med redningspersonale - så hold til højre for udrykningskøretøjerne. Vi har ikke flere oplysninger pt. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 26, 2019

Der er foreløbigt ingen meldinger om hverken antallet af tilskadekomne eller deres tilstand.

- Vi er på vej sammen med redningspersonale, så hold til højre for udrykningskøretøjerne.

Vagtchefen hos Sydjyllands Politi har endnu ikke yderligere oplysninger om ulykken, men advarer om særdeles glatte veje i regionen.

- Der indløber meldinger om, at det er meget glat derude, så det gælder om at køre særligt forsigtigt, siger han til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser desuden, at Tingvejen er spærret i begge retninger ved Puglundsvej syd for Tofterup.

- Redningspersonale og politi er i fuld gang på stedet. Find alternativ rute, skriver politiet på Twitter.

Ekstra Bladet følger sagen..